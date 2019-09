Laenuvahendaja: ei mingeid 0% laene Eestis - aina suurenevad erinevused Euroopa keskmisega laiutavad just tarbimislaenude turul

Augustis tuli Taanist uudis, et sealne klient võib pangast võtta kodulaenu, mille intress on 0 protsenti. Meile Eestis kõlab see uskumatu kurioosumina, sest intressilangetused, mida keskpangad teevad Euroopa majanduse turgutamiseks, jõuavad siinsete klientideni enamasti väiksemas mahus. Selle tulemusena on meie laenud võrreldes muude Euroopa riikidega oluliselt kallimad.

Eriti teravalt tuleb intressierinevus välja tarbimislaenude puhul, aga kõrgemat intressi maksame ka eluasemelaenudelt. Näiteks, kui 2004. aastal oli eluasemelaenude keskmine intress Eestis 2,73 protsendipunkti võrra suurem kui euroalal, siis tänavu juunis (vahepeal liitusime euroga) oli vahe kahanenud 0,32%-ni.

Tundub väike number, aga 25 aastaks 150 000 eurot laenates tähendab see kliendile u 7000 eurost lisakulu. Eriti teravalt tuleb aga vahe sisse tarbimisega seotud laenuintresside puhul. Kui 15 aastat tagasi oli keskmine tarbimislaenude intress Eestis 12,92% ja euroalal 6,75%, siis tänaseks on erinevused ühtlustumise asemel kasvanud hoopis suuremaks: vastavad numbrid on 17,09% Eestis ning 5,02% Euroopas.

Millest see tuleb, et vaatamata erinevatele majandustsüklitele, püsivad siinsed laenuintressid euroalast kõrgemad? Kuigi Euroopa Keskpank, mis määrab oma rahapoliitikaga ka Eesti arengut ning annab omapoolse intresside alandamisega ka meile lootust, toovad rahapesuskandaalid, Rootsi pankade süvenev konservatiivsus ja eksportturgude kahanev tarbimine meid kiirelt maa peale tagasi. Masu ajal hüppeliselt kasvanud tarbimisega seotud laenuintressid Eestis on püsinud tänini, kuulutades justkui kestvat masu ehk madalseisu tarbijate usaldusväärsuses.