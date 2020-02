Läheb raskeks? Tallinna sadama juht Valdo Kalm toob välja Linnahalli suurarenduse kõige suurema probleemi

„Esiteks tahaks öelda, et on hea, et Linnahall korda tehakse," alustab Valdo Kalm, kes nentis, et ei ole pressikonverentsil räägituga veel täpselt kursis. „Eks ta ikka omajagu üllatav oli," ütleb ta tänase uudise kohta.

Kalm lisab kohe, et tal ei ole piisavalt infot, et hinnata, mida Tallinki otsus tegelikult riigifirmale tähendada võiks. „Oleme planeerinud ja teinud sadamaid ning teame, mida vesiehitus tähendab. Kolme aastaga see väga võimalik ei ole. Lühiajaliselt ma sadamale mõju ei näe," ütleb Kalm.

Sadama juht meenutab, et väikesed laevad on ennegi Linnahalli juurde sildunud, teenusepakkujaks oli Linda Line, kuid ta ei kujuta ette, et seal hakkaksid käima suured laevad, mil peal ka rekad.



Fotoeskiis: Tallink

Tallinki laevad jõuaks eraldi sadamast otse linnahalli.

„Kuidas seda liiklust seal lahendada? Siin sai Reidi tee valmis ja efekt oli väga suur. Oluline oli, et kiiremini ida suunal välja saada. Kui palju on aga seal võimalik seda mahtu teenindada? Omavahel öeldes, see maht ei saa olla suur. Ruumi ei ole. Oli vist tunneli jutt. See on päris pikk perspektiiv ja võtab palju raha. [Tallinki projekt] avaldab meile mõju ehk viie ja enama aasta pärast," räägib Kalm.

Kalm rõhutab, et koostöös Tallinna linna ja Tallinkiga tehti just Reidi tee ning sadama infrastruktuur on väga hea.

Linna tark otsus