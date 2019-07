Lahendi suunas liikuv korteriühistu ülevõtmise juhtum jääb ilmselt viimaseks omataoliseks

Elumaja aadressil Liivalaia 5 on viiekorruseline hoone, mille alumisel korrusel asub Dünamo kauplus ja ülejäänud korrustel on elupinnad. Suhted äripinna omaniku, ettevõtte MV Kaubad ja ühistu vahel on aastaid olnud pingelised, nähtub erinevatest kohtuvaidlustest. Viimaks hiljemalt ülemöödunud aastal otsustas ettevõte ühistus võimu võtta, kirjutab ERR.

Ettevõte lasi oma äripinnale koostada projekti, kus loodaks ümberehituste käigus hulgaliselt väikeseid kinniseid osasid talle kuuluvale pinnale. Selle projektiga esitas ettevõte ehitustaotluse Tallinna linnaplaneerimise ametile, mis kiitis selle heaks. Seejärel läks MV Kaubad notari juurde, kes heakskiidu saanud ehitustaotluse alusel moodustas projekteeritud konkudest mikrokorteromandid.

See omakorda võimaldas ettevõtjal alustada korteriühistu ülevõtmist, sest Liivalaia 5 põhikiri nägi ette, et igal korteril on üldkoosolekul üks hääl. Elanikud alustasid oma huvide kaitsmist mitme kohtuvaidluse alustamisega, pöördusid meediasse, kus saade "Kuuuurija" nende võitlust kajastas, ja ka justiitsministeeriumisse.

Pikemalt loe ERRist.