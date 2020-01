Lähis-Itta investeerinud Eesti IT-ettevõtjad jälgivad murelikult Bagdadi sündmusi

Andrei Dementjev ja Martin Koppel Foto: Anni Õnneleid

Lähis-Idas tegutsevad infotehnoloogiaettevõtjad tunnistasid, et piirkond on viimased pool aastat olnud üsna ebastabiilne ja tehingute tegemine on raskendatud. Näiteks Fortumo on valmis äritegevuse ka ajutiselt peatama, kirjutab Äripäev.