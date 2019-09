Lahke miljonär jagab Twitteris raha laiali, piisab vaid küsimisest

Pulte andis hiljuti 4000 dollarit ühele naisele, et ta pääseks vägivaldsest suhtest, 890 dollarit perekonnale toidu ostmiseks, 675 dollarit vähihaigele patsiendile arvete maksmiseks ja 20 dollarit inimesele bensiini ostmiseks, kirjutab The Sun.



31-aastane ärimees on ettevõtte Pulte Capital tegevjuht. Tema vanaisa oli miljardär William Pulte, kes asutas 1958. aastal ehitusfirma PulteGroup.



I’ll give $20,467 CASH to someone random who retweets this if this gets over 246,000 retweets in next 48 hours 😊 (must be following me so I can dm you)