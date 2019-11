Lahku läinud Priit Kuusel ja Heidit Kaiol on ühine ettevõte. Kuidas sel läheb?

Foto: Kollaaž

Ajakirjanikud Priit Kuusk ja Heidit Kaio andsid teada, et nende pikk abielu on läbi saanud. Senimaani on nad aga koos ühe ettevõtte juhatuses. H&W OÜ tegeleb põhikirja järgi teleprogrammide ja ringhäälinguga. Väike pensionisammas see firma justkui oleks.