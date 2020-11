Lahkunud jalgpalligeeniuse Maradona vara väärtus on üllatavalt kasin. Teda saatis pool elu suur maksuvõlg

Kuigi mehe karjäär jalgpallurina oli fantastiline ja ta tegi ka treeneritööd, siis erinevate allikate järgi oli mehe vara väärtus surres umbes 83 000 eurot.

Ta oli tuntud selle poolest, et rahalises mõttes ta geenius ei olnud. Itaalia politsei konfiskeeris temalt 2009. aastal 4000 eurot maksnud kõrvarõngad, et vähendada mehe maksuvõla summat, mis tekkis, kui ta elas ja töötas Napolis. Kaks aastat enne seda võttis politsei Maradonalt kaks Rolexi käekella, mil väärtus 10 000 eurot.

Maradona mängis Napolis aastatel 1984. kuni 1991. Sel ajal suutis ta tekitada endale 37 miljoni euroni küündiva maksuvõla.

Ise süüdistas jalgpallur alati "üht Napoli direktorit", kes ei olnud talle probleemidest teada andnud pärast seda, kui jalgpallivõlur oli juba Itaaliast lahkunud. Ta vältis Itaalias käimist tükk aega, sest pelgas kinni nabimist ja maksukuriteos süüdi mõistmist. Kõigele vaatamata suhtutakse temasse Napolis kui Jumalasse.

On ka neid allikaid, kes väidavad, et ka viimasel ajal teenis ta treeneriametis korralikke summasid, kuid selge on see, et finantsmaailmas ta tugev ei olnud.