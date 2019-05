Laiendab tegevuspiirkonda: Cleveron jõudis oma pakirobotiga Uus-Meremaa suurimasse jaeketti

Cleveroni jaoks tähistab koostöö äritegevuse algust uues maailmajaos, kuna Ameerika ja Euroopa kõrvale lisandub nüüd Austraalia ja Okeaania. Viljandi ettevõtte klientide hulk täieneb lähiajal veelgi.

Cleveroni juhi Arno Küti sõnul on Austaalia piirkond ettevõtte uusim fookusturg ja hea on seal alustada koos nii suure jaemüüjaga nagu The Warehouse Group. „Neil on sama eesmärk, mis Cleveronilgi – muuta innovatsiooniliste lahenduste abil oma klientide elu mugavamaks ja kinkida neile aega,” lisas Kütt.

The Warehouse Groupi juhi Pejman Okhovati sõnul on nad väga rõõmsad, et just The Warehouse on see, kes Cleveroni tehnoloogia Uus-Meremaale tõi, pakkudes uusmeremaalastele võimalust valida erinevate ostlemisviiside vahel. „Otsime alati erinevaid lahendusi, kuidas oma klientide elu lihtsamaks teha. Veebipoes kaupade valimise, nende eest tasumise ja kätte saamise lihtustamine on üks neist,” lisas Okhovat.

„Pea iga kolmandale e-poes tehtud ostule tullakse järgi kauplusesse ja meie hinnangul kasvab see järgmise paari aasta jooksul veelgi. Pakirobot võimaldab kliendil pakk kätte saada kiiresti ja mugavalt, möödaminnes; inimesed ei pea selleks teenindusleti juures järjekorras seisma,” ütles Okhovat.

Cleveron 401 on 5-meetrine pakirobot, mis hoiustab 5,4 ruutmeetri peal kuni 500 pakki, hoides kaupmehe jaoks kokku väärtuslikku poe- ja laopinda. Klient saab paki robotist kätte ise, oma tellimuse koodi skännides või PINi sisestamise peale.