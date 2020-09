Laienemisplaane pidav Prisma avab tuleval aastal Tallinnas kolm kauplust

Prisma Peremarketi tegevdirektor Ilkka Alarotu sõnul on Prismal lähitulevikus kavas avada uusi kauplusi üle Eesti. Seni on Prisma kauplused vaid Tallinnas, Narvas ja Tartus. Ta märkis, et firmal on lähiaastatel ambitsioonikad plaanid kaupluste hulga kasvatamisel ning peamiselt laienetakse suurtest linnadest väljapoole. Tallinnas avab Prisma tuleval aastal kauplused Linnamäe tee 95 ärihoones, Tiskres ja Porto Francos.

Lasnamäel Linnamäe teel asuv keskus avatakse 2021. aasta sügisel, Prismast saab keskuse ankurrentnik. Hoonesse tuleb peale Prisma kaupluse ka apteek ja restoran ning teisele korrusele bürooruumid ja parkla. Tiskresse rajab aadressile Liiva tee 61 uue ühekorruselise kaubanduskeskuse Capital Mill. Keskus valmib samuti tuleva aasta sügisel.

Loe lähemalt ERRi uudisteportaalist.