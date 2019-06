Laieneva Ülemiste keskuse juht: meelelahutuse suurem osakaal on globaalne trend

13. juunil avatavasse uuenenud keskusesse tuleb Apollo kino koos O'Learyse meelelahutuskeskusega, People Fitness spordikeskus, suur batuudikeskus ja palju muud, edastab ERR Uudised.

Avatakse kogu remondis olnud ala, kokku 40 000 ruutmeetrit, millest 13 000 ruutmeetrit on uut pinda.

Pärnits vastas ERR-i küsimusele, kas Ülemiste keskus üritab uuendusega läheduses asuvale T1 keskusele meelelahutuse osas konkurentsi pakkuda, et päris nii mustvalge see ei ole, sest tegelikult oli neil laienemine ja meelelahutuse osakaalu kasvatamine kavas juba enne masu.

"See idee on kogu aeg paberil olnud. See, et suured keskused lisavad järjest meelelahutust ja toitlustust, on maailma trend, ega T1 ei ole siin teenäitaja globaalses mõttes. Sinna kaubanduskeskused lihtsalt liiguvad - kes varem, kes hiljem ja kes ei liigu, on kannataja," tõdes ta.

Pärnitsa sõnul pole kaubanduse tõusupotentsiaal enam nii tugev.

"Siin on kaks asja. Esimene on see, et kuna generatsioonid muutuvad, siis noorem generatsioon pole enam nii materiaalne kui meievanused, nad kulutavad emotsioonide peale rohkem. Teiseks võtab e-kaubandus oma osa. Ma ei arva, et see on fataalne löök tavakaubandusele, aga eks ta ikka natuke tõusuvõimalusi kärbib," lausus Ülemiste keskuse juht.

Tema hinnangul ei ole kaupluste juurde ehitamine tänapäeval Eestis enam väga mõistlik, sest olemasolevad head keskused võivad end laiendada, aga nullist suurt kaubanduskeskust alustada on keeruline.