Lamba- ja kitsekasvatajad on koroonakriisi tõttu sattunud raskesse olukorda

Eesti lamba- ja kitsekasvatus sektor on juba paar viimast aastat olnud madalseisus ja see aasta on jätnud nende tegevusse tuntava jälje. "Sel aastal on meil Covid ja Covid on eksporti oluliselt kärpinud, kuna HoReCa sektor, kus on siis hotellid, restoranid ja catering, on kogu maailmas sisuliselt kokku kukkunud ja see on mõjutanud ka Eesti lambaliha eksporti," rääkis Eesti põllumajandus-kaubanduskoja juhatuse liige Vahur Tõnissoo.

"Ma täpselt ei tea, kuidas sellega läinud on, sest ülejäänud Euroopa ütleb, et laod on liha täis, tapamajades loomi tappa ei saa, sest pole tööjõudu, Briti saartel öeldakse, et põllud on loomi täis," lisas Eesti lamba- ja kitsekasvatajate liidu tegevjuht Vallo Seera. Samas tõdes ta, et enamus lambaid, mis Eestis on tahetud sel aastal välja müüa, on välja müüdud.

