Lapimaa turismiettevõtjad on murelikud. Valitsuselt oodatakse selgeid signaale

Ski Saariselkä juhi Jarmo Katajamaa sõnul on südatalve hooaeg välisturistide mõttes juba suuresti kaotatud. Tema sõnul mõjutab ebakindlus nii turismiettevõtteid kui turiste.

Isegi kui testi ja tule põhimõte juurutatakse, ei aita see enam päästa jõuluperioodi. Talve jooksul oleks sellest siiski abi. Kindlasti on Euroopas turiste, kes tahavad reisida Soome ja Lapimaale, kirjutab Yle.

Praegu on testi ja tule mudel arutlusel parlamendi põhiseaduskomisjonis. Eelnõu pole valmis ja valitsus otsustas seda muuta veel enne kui seda hakati põhiseaduskomisjonis arutama.

Lapimaa turismiettevõtjate liidu juhi Nina Forselli sõnul tähendab iga ebakindluse päev turistide broneeringute põuda ettevõtjatele.

Testi ja tule eelnõud valmistab ette transpordi- ja kommunikatsiooniministeerium ja see peaks avalikuks saama lähipäevil. Valitsus pole veel detailselt informeerinud, kuidas see riiki lubamise mudel täpsemalt tööle peaks hakkama. Jõustuma peaks uus riiki lubamise põhimõte 23. novembril.

Soome majandusminister Mika Lintilä ütles, et praeguste mõtete kohaselt peaks riiki lubatama neid, kes on välismaal teinud koroonatesti negatiivse tulemusega ja kui Soome jäädakse kauemaks, tuleb teha teine kiirtest. Minister loodab, et kui välismaal on test tehtud, siis Soomes piisab kiirtestist.

Soome tulijal peaks olema mitte varasem kui kolm päeva enne Soome sisenemist saadud negatiivse koroonatesti tulemus. Kui turist jääb Soome lühemaks kui kolmeks päevaks, pole vaja karantiini ega teist koroonatesti.

Katajamaa sõnul on hädasti vaja mõelda natuke kaugemale. Praeguses ebaselguses pole võimalik teha turundust ja müüki. Kõik saavad aru, et inimesed ei tee tuhandetesse eurodesse ulatuvaid reisiplaane ebakindlates oludes.

Forselli sõnul peaks väljatöötatav mudel lubama terved turistid Soome. Keegi ei taha puhkuse ajal istuda karantiinis, lausus ta. Forsell loodab, et kui tegutsetakse kiiresti, on veel võimalik päästa jõuluhooaeg ja kogu talvine turism.