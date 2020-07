Lasnamäe Centrum on peale taasavamist suure müügikäibe taastanud

„Jaemüüjate huvi meie keskuse kaubanduspinna järele on äärmiselt tugev, oleme kõvasti töötanud selle nimel, et parandada üürnike koosluse kvaliteeti ja pakkuda klientidele võimalikult mitmekesist poodlemise kogemust ja erinevaid toitlustusvõimalusi. Lasnamäe Centrumi toidukohtade valiku laiendamine on olnud mõnda aega meie eesmärk ja meil on hea meel näha, et nii MySushi kui ka Burger King on väga hästi vastu võetud." Ruben Gornischeff, Capfieldi juhatuse liige.

