Lasnamäe korterihinnad kihutasid Mustamäest ja Haaberstist mööda

Pindi Kinnisvara juhatuse liige Peep Sooman ütles, et tavapäraselt on Lasnamäe siiski teistest linnaosadest mõnevõrra odavam. „Uurisime hoolikalt tehingustatistikat ning selgus, et just juulikuus

sõlmiti Lasnamäel palju uusarendustega seotud asjaõiguslikke müügilepinguid, mis korraks hinna üles ajas,“ lausus ta.

„Võime rahustada kõiki murelikke – Lasnamäed pole vaja peatada, Lauluväljak on jätkuvalt ehitusvaba tsoon ning tegemist oli ajutise hüppega,“ lisas Sooman.