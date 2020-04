Lasnamäe veerele kerkib 6000 ruutmeetrine kaubandushoone

„Lasnamäe taga paiknev piirkond on viimastel aastatel jõudsasti arenenud. Seal on arenduses kaubandus-, lao- ja teeninduspindadega Priisle Äripark, samuti on juba valmis ja veel kerkimas mitmed uued korterelamud, mis näitab selle kasvavat populaarsust elurajoonina," märkis Hammerhead OÜ juhatuse esimees Allan Kool. Uus kaubandushoone kerkib pikalt tühjalt seisnud kinnistule, mis asub kahe suure tee ristmikul.

Prisma Peremarketi tegevdirektori kt Teemu Kilpiä sõnul on tänases olukorras uue kaupluse ehitamisega alustamine märgiline otsus. „Oleme veendunud, et Eesti majandus suudab kriisi järgselt kiiresti taastuda ning teeme omalt poolt pingutusi selleks, et see nii läheks. Selle projektiga alustades tagame esimeses järgus tööd ehitussektori töötajale ning hilisemalt ka oma ala tugevatele jaekaubanduse spetsialistidele," ütles Kilpiä. Uue kaupluse avamine Tallinnas Linnamäel on osa Prisma Peremarketi lähiaastate laienemisplaanidest Eestis. Kokku on hetkel plaanis kümne uue kaupluse avamine.

Peatöövõtja Eventus Ehituse püstitatava kaubandushoone esimesele korrusele on lisaks 4000-ruutmeetrisele Prisma supermarketile planeeritud apteek ja restoran, hoone teisele korrusele tulevad bürooruumid ja parkla. Koos keskuse ees oleva parklaga rajatakse kokku 166 parkimiskohta. Investeeringute kogumaht ulatub ligi 7,7 miljoni euroni, mis ei sisalda käibemaksu.

Lisaks rekonstrueerib arendaja projekti raames Ussimäe tee ja Linnamäe tee ristmiku, kuhu ehitatakse ohtussaared, ülekäigurajad, rajatakse uus valgustus ja kergliiklusteed. „Selle investeeringu suurusjärk on 120 000 eurot," ütles Kool ja lisas, et selline investeering arendaja poolt on vajalik, sest korralik ja kaasaegsetele nõuetele vastav infrastruktuur on iga piirkonna konkurentsieelis.

Piirkonna arenguvajadust näitab seegi, et rajatava keskuse ümber paiknevate teede parandamisse panustavad lähiaastatel nii riik kui Tallinna linn. Väo liiklussõlme rekonstrueerimise käigus rajatakse etapiti Rahu tee, mis viib Peterburi teelt Ussimäe tee ja Linnamäe tee ristmikuni. Selle teelõigu projekteerimiseks on 2020. aasta linnaeelarves ette nähtud 800 000 eurot.