Ettevõte on küll rahvusvaheline, kuid nende Eesti haru on väga autonoomne. Nad ise nimetavadki end igal pool maailmas Eesti ettevõtteks. Sellel on ka selge põhjus – nende toodang on sündinud tänu Eesti inseneride tarkusele. Sel aastal aitasid nad tuhandeid Saaremaa majapidamisi, kuid viimase aja suurim projekt viis neid ligi 7,5 miljoni elanikuga Sierra Leonesse. Tänavu avasid nad ka oma teise tehase Eestis, seekord Vändras.

Moodsas Lasnamäel asuvas tehases võtab ajakirjaniku vastu ettevõtte Põhja-Euroopa müügijuht Jevgeni Garmaš. Kui küsida, millega Tavrida tegeleb, ütleb ta, et oma sugulastele selgitab ta alati, et nad teevad tehnilises mõttes lüliteid. „Aga meie tehtu lülitab välja terve linna. Selles on vahe,” naerab ta.