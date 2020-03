Lasnamäelane tervitab Tallinna alkoholimüügi piiranguid: keegi ei räägi mõjust inimestele, kes on sunnitud baaride läheduses elama

Tema sõnul asub nende kodu vastas Lasnamäel Läänemere Keskus, kus on juba mitu aastat tegutsenud kaks baari – Kardenn ja Kolin. „Nende baaride tegevuse tõttu ei saa nädalavahetuseti meie pere end välja puhata. Baar meelitab ligi inimesi, kes alkoholi tarvitades öö läbi karjuvad ja kaklevad,” kirjutas ta.

Peamised asjad, mis lähedal elavaid elanikke häirib, on tema sõnul see, et baaris mängib vali muusika ja selle kliendid käivad kogu aeg uksest sisse ja välja. „Muusika ja baari ees lärmavad külastajad äratavad öösiti meid üles. Kõige raskem on muidugi lastel, kes öö läbi üleval olnuna ei jaksa hästi koolitükke teha,” märkis naine kirjas poliitikutele.

„Kahjuks kogu trall kestab reede hilistest õhtutundidest kuni laupäeva lõunani. Ning taaskord laupäeva õhtust pühapäeva lõunani. Eriti problemaatilised on isikud, kes öö jooksul ennast nö segaseks joovad: norivad kõigi möödujatega tüli, kimbutavad baaride vahetus läheduses asuval mänguväljakul lapsi,” kirjeldas ta.

Halb eeskuju lastele

„Lapsed näevad pea igal nädalavahetusel oma kodu aknast, tänaval kõndides või mänguväljakaul mängides, kuidas purjus inimesed omavahel kaklevad, roppusi räuskavad ning üksteist oimetuks löövad. Kas see peaks olema loomulik osa nende keskkonnast, milles nad kasvavad?” küsis lasnamäelane.

Tema sõnul on ka politsei pidanud nendes baarides tihti käima, kuna ümberkaudsete majade elanikud teatavad pidevalt avaliku korra rikkumistest nendes kohtades. „Kahjuks probleem on endiselt lahenduseta. Ühtasi ei ole seda probleemi võimalik hästi lahendada – üks ettevõte lõpetab tegevuse, tehakse samade isikute poolt jälle uus ettevõte,” rääkis ta.

Naise sõnul on ka ümberkaudsete majade elanikud juba väsinud pidevast teatamisest ning sellest, et teatamisel pole mingit mõju. „Ainuke, mis päästab, ongi ülelinnaline reeglistik,” on ta veendunud. Ainult see võimaldab muuta baaride lähedal asuvates kortermajades kasvavate laste elu turvalisemaks, rahulikumaks ning vägivallavabamaks.

Tallinna linnavalitsus esitas kolmapäeval linnavolikogule täiendavate muudatustega määruse eelnõu alkoholimüügi piiramiseks kohapeal tarbimiseks öisel ja varahommikusel ajal, piirangud hakkavad kehtima tänavu 1. oktoobrist.

Baaridele kõige karmimad piirangud

Eelnõu kohaselt on alkohoolse joogi jaemüük keelatud kohapeal tarbimiseks esmaspäevale, teisipäevale, kolmapäevale, neljapäevale ja reedele eelneval ööl kella 02.00–06.00 ning laupäevale ja pühapäevale eelneval ööl kella 03.00–07.00.