Lastes matemaatikahuvi ergutav idufirma sai pool miljonit eurot

“99math’i e-spordi liiga paneb juba praegu lapsi tundides innukamalt keskenduma ja isegi kodus vabatahtlikult matemaatikaülesandeid lahendama. Kasutame investeeringut matemaatikateemade lisamiseks ja õpilanalüütika arendamiseks, et lihtsustada ka õpetajate tööd. Saades jooksvalt ülevaated õpilase arengust ilma tunnikontrolle parandamata, vaid lihtsalt mängus õpianalüütikat vaadates, märkab õpetaja kiiresti, kus täpselt on kitsaskohad ja kuidas õpilast aidata. Õppemängu saavad tundides tasuta kasutada nii õpilased kui õpetajad.” lisas Timmi.

“99math on näidanud, et veebipõhised võistlused toovad kaasa koole ja kümneid tuhandeid õpilasi üle maailma, kes paremate matemaatikatulemuste nimel harjutavad. Toetame 99mathi meeskonda, et aidata kaasa platvormi kasvule ja muuta seda, kuidas lapsed matemaatikasse suhtuvad ja seda harjutavad,” kommenteeris Change Ventures partner Yrjö Ojasaar.

“99math ühendab endas korraga mitu olulist nurka. See muudab matemaatika õppimise kaasahaaravamaks, õpitulemuste jälgimise andmepõhiseks ja ülevaatlikumaks ning vähendab kokkuvõttes õpetajate koormust. Heateo Haridusfond on liitunud sel korral endale pisut tavapäratul moel – investorina – sest sellisel kujul on meil suurim kindlus, et väärt lahendus jääb tulevikus kättesaadavaks ja kasutusele ka Eestis ja eestikeelsena,” kommenteeris Heateo Haridusfondi kaasasutaja Martin Villig.