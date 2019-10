Läti juba kasutab Helme poolt välja pakutud rahastusmudelit Riia-lähedase ringtee rajamiseks

Erafirma ehitab Euroopa investeerimispanga laenuga Riiat Via Balticaga ühendava Kekava ringtee. Läti riigi eelarves investeering ei kajastu, osamakseid hakatakse tasuma siis, kui tee valmis, vahendas "Aktuaalne kaamera. Nädal". See on ainus Riiga viiv maantee, kus ühes suunas vaid üks rada.

Läti on just sinna vajaliku ringtee valinud esimeseks PPP ehk avaliku ja riigisektori koostööprojektiks. Muud lahendust polnud, sest Euroopa Liidu tee-ehitusraha kulus teistele trassidele ja riik ei saa eelarvest oma investeeringuid suurendada.

Nelja rajaga ringtee kavandatav pikkus on üle 17 kilomeetri ja hind ligi 100 miljonit eurot. Tee peaks valmima 2023. aastal ehk kümmekond aastat pärast projektiga alustamist. Praegu valitakse kahe partneri vahel, tegu on rahvusvaheliste suurfirmade ja kohalike ettevõtete ühispakkumistega. Leping erapartneriga loodetakse sõlmida järgmise aasta augustis.

"Sisuliselt on see erapartneri laen riigile, ainult varjatud kujul. See tähendab, et erapartner ehitab tee, pärast seda hooldab seda 20 aastat. Ja meie Läti riigi poolt maksame järk-järgult osamaksu," rääkis Läti transpordiminister Talis Linkaits.

