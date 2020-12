Läti keelustab uuest aastast omavalitsuste ajalehed

Vallad või linnad annavad maksumaksja raha eest kord kuus või sagedamini välja oma ajalehte, mis potsatatakse tasuta kõigi elanike postkastidesse. Üllas idee teavitada rahvast omavalitsuses toimuvast on aga paraku segunenud võimul olijate ilupiltide ja neid kiitvate lugudega. Lisaks veel reklaam, mille tulu jääb samas ilmuvail sõltumatuil eraväljaandeil saamata.

Läti seim lõpetas uuest aastast selliste ajalehtede ilmumise ära ning need tuleb äriregistrist kustutada. "Neid nimetatakse küll teabematerjalideks, kuid me ju näeme, et need on päris ajalehed," ütles Läti seimi inimõiguste ja ühiskonna asjade komisjoni esimees Artuss Kaiminš.

Lätis loodetakse, et uus seadus varjatud poliitreklaami siiski vähendab ja annab kohalikele eraväljaandeile võimaluse rohkem teenida. Suured muudatused on ees aga kogu Läti meediaturul, sest uuest aastast ei edasta avalik-õigusliku televisiooni- ja raadiokanalid enam reklaami.

Loe lähemalt ERRi uudisteportaalist.