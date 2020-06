Läti maksuamet hakkab Bolti sõite uurima

Kuna taksosektor on olnud traditsiooniliselt nn halli või varimajanduse ala, siis alustavad maksuameti töötajad taksojuhtide sõiduandmete analüüsi.

Lätis on taksojuhtide registris umbes 7300 inimest ning vaatamata kriisile on nende arv aasta algusest mõnesaja võrra kasvanud. Suurem osa nendest töötab ajutiselt, vaid kõrge nõudluse ajal ehk reede õhtuti ning pühade ajal, selgitas maanteameti juht Kristiāns Godiņš.

Aasta tagasi kinnitas maksuameti juht Ieva Jaunzeme, et taksondus kuulub riigi kolme kõige suurema varimajanduse riskiga tegevusala hulka. Lisaks kuuluvad sinna ehitus ning restoranid.

Nüüd kinnitas Godiņš, et kahtlused on jätkuvalt õhus.

Olukord on aasta algusest küll veidi paranenud ja Boltil on nende äpiga töötavate juhtide üle suurem kontroll, kuid Godiņši kinnitusel saavad nad kaebusi, et juhid pakuvad teenust ilma selleks vajaliku loata.

Ja nii peavad nii Bolt kui Yandex.Taxi nende äppide vahendusel tehtud sõitude andmed edastama maksuametile.

See on uus praktika ning maksuamet ei ole andmeid veel analüüsinud. Sellega tehakse algust juulis, kui vastav tehnilisena arendus on valmis.