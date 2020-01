Läti ministeerium: kohalike köögiviljade maksusoodustus on end õigustanud, hind on langenud ka poes

Eglits meenutas, et vähendatud maksumäär viidi sisse varimajanduse vähendamiseks ning kohaliku toodangu toetuseks. Selle aasta 1. augustiks peab põllumajandusministeerium esitama valitsusele 5% käibemaksumäära rakendamise efektiivsuse raporti.

„Alandatud käibemaksumäär on end õigustanud ja efektiivsusnäitajad on täidetud. Kahe aasta jooksul on tegevusalas maksumaksjate arv kasvanud 6%. Ning põllupidajatelt saadavad tulud on kasvanud 6%,“ rääkis Eglits.

Köögi- ja puuviljade sisse- ning väljavedu on vähenenud, mis tähendab, et toodang tarbitakse siseturul.

Võrreldes 2017. aastaga kerkis töötasu sektoris 2019. aastal 14% ning on keskmiselt 574 eurot.

Kui algselt arvati, et käibemaksumäära langetamine vähendab eelarvetulusid aastas 6 miljoni euro võrra, siis on tegelik mõju väiksem: eelmise aasta üheksa kuuga oli summa 3,6 miljonit eurot.

Kui algselt oli kahtlejaid, kas käibemaksu langetamine ka tarbijani jõuab, siis tulemused näitavad, et hinnad langesid ka kaupluses: hinnad olid odavamad kui Leedus ja Eestis langedes keskmiselt 11,7%. Samuti suurenesid kasvatajate käibevahendid.

Eglits märkis, et valitsus kaalub ka värske liha, kala, munade ning piimatoodete käibemaksu langetamist.