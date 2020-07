Läti minister: Air Baltic peab poole aastaga aktsiate müügi plaani välja töötama

„Alustasime rahvusvahelise avaliku aktsiaemissiooni ettevalmistusega juba enne kriisi. Nüüd peab lennufirma juhtkond välja töötama kava, kuidas aktsiaid avalikul turul niimoodi pakkuda, et riik lennufirmasse pandud 250 miljoni eurot tagasi saaks,“ vahendas Läti Delfi ministri sõnu.

Praegu ei saa prognoosida, kuidas Covid-19 pandeemia olukord areneb, kuid kui eeldada, et kahe aasta jooksul olukord normaliseerub, on lennufirmal võimalik tegutseda, märkis Linkaits.

„Kui olukord normaliseerub, on meil hea ja konkurentsivõimeline lennufirma, mis kasutab ühte tüüpi lennukeid, mille liinivõrk on täpne ning efektiivsus kõrge,“ prognoosis minister.

Juuli alguses lubas Euroopa Komisjon Läti riigil anda Air Balticule 250 miljoni euro suuruses mahus riigiabi, suurendades sellega lennufirma aktsiakapitali. Tingimuseks aga on, et riik peab 5-7 aastaga raha tagasi saama. Praegu ei ole raha veel lennufirmasse paigutatud ning Air Balticu aktsiakapital on 256 472 824 eurot.