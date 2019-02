Läti minister: Rail Balticu rajamine on ajagraafikust maas

Tema sõnul lükkub Rail Balticu valmimine edasi vähemalt kaks ja pool aastat ja läheb ka oluliselt kallimaks, vahendab ERR Uudised.

Ühisettevõtte RB Rail Eesti filiaali direktor Aivar Jaeski kinnitas samas, et ei tea põhjuseid, miks raudtee ehitus peaks venima.

"Ajagraafik sai kokku lepitud kolme riigi valitsuse poolt ja praeguse graafiku järgi peaks Rail Baltic valmima aastaks 2026. "Arvatavasti minister on just äsja määratud ametipostile ja teda üllatas selle projekti keerukus ja komplekssus ja ehk sellest on tingitud tema sõnavõtt," sõnas Jaeski.

Läti ei ole ka Eestit ja Leedut mingitest uutest probleemidest teavitanud. Samas võis Jaeski sõnul Läti ministri seisukohta mõjutada see, et lätlased alustasid projekteerimist kõige keerukamast lõigust ehk Riia linnast.

"Kui sa linnas ehitad midagi, siis seal on kõik asjad keerulised. Tulevad erinevad huvid mängu, aga praegusel hetkel, kus me alles projekteerimise faasis, selliseid takistusi küll on vara ette näha," tähendas Jaeski.

Eestis on kolme lõigu hanked välja kuulutatud ja ehitustöödega loodetakse alustada järgmisel aastal. Jaeski sõnul on praeguses projekteerimise staadiumis vara hinnata, kas projekt valmib tähtajaks või ei.