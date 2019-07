Läti parlament otsustas kange alkoholi aktsiisi langetada

Kui 51 Läti parlamendisaadikut olid seadusemuudatuse poolt, olid 31 vastu, vahendab Delfi.lv. Erapooletuid ei olnud. Aktsiisilangetus puudutab üksnes kanget alkoholi ehk ühtegi jooki, mis jääb alla 22%-lise alkoholisisaldusega, see ei mõjuta.

Opositsoonisaadik Karina Sprūde märkis seadusemuudatuse vastu võtmisele eelnenud pika arutelu käigus, et täna näevad lätlased, kuidas rahva tervis pannakse riigieelarvega ühele joonele. Ka ütles ta, et asjaolu, et ainult kange alkoholi aktsiisi langetatakse, peegeldab tugevalt kange alkoholitootjate lobi. Seetõttu palus ta kaaluda ka õlleaktsiisi langetamist.

Samas teine parlamendi liige, Armands Krauze märkis, et alkoholiaktsiisi langetamise eelnõul on mitu eesmärki. Ta tõdes, et ühelt poolt on selle eesmärgiks negatiivse mõju vähendamine riigieelarvele, aga mitte vähem olulisem ei ole tohiks olla kohalike alkoholitootjate toetamine. Kuivõrd need on ennekõike õlletootjad, mitte kange alkoholi tootjad, kutsus ka tema üles kaaluma ka alkoholiaktsiisi langetuse laiendamist ka õlletootjatele.