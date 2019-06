Läti peaminister lubab "aktsiisisõjas" Eestile vastata

Kariņš meenutas, et mitu aastat tagasi leppisid mõlemad riigid kokku, et Läti tõstab aktsiisimaksu liikumaks Eesti tasemele lähemale. Läti otsustas teha seda samm-sammult, et vältida alkoholi piirikaubanduse suurenemist.

"Meie üllatuseks otsustasid Eesti valitsus ja parlament seda kokkulepet murda. Selle asemel kavatsevad nad järsult aktsiisi langetada," sõnas Kariņš ja lisas, et see paneb Läti väga ebamugavasse olukorda, sest riik on sunnitud tegutsema vastupidiselt oma soovile.

"Ma ei soovi mitte mingil juhul Eestiga aktsiisisõda, ent kui eestlased rikuvad kokkulepet ja alustavad seda sõda meie vastu, siis meil ei jää midagi muud üle, kui vastata aktsiisi vähendamisega," ütles Läti peaminister.

Kariņš avaldas lootust, et eestlased on valmis tulema laua taha ja otsima lahendust, seni aga on luhtunud kõik katsed Eesti poolega dialoogi astuda. "Meil ei ole jäänud alles midagi muud peale vastukäigu. See on täiesti vastumeelne olukord, aga ma tunnen, et Lätil pole muid võimalusi," nentis ta.

Riigikogu kiitis 11. juunil heaks eelnõu, mille kohaselt langeb õlle, siidri ja kange alkoholi aktsiis 1. juulist 25 protsendi võrra. Aktsiisilangetuse eesmärk on langetada Eestis alkoholi hinda ja vähendada seeläbi piirikaubandust Lätiga.