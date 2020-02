Läti piimatootja: meie ei ole küll Terelt kogu raha kätte saanud

„Meile on maksmata veidi alla 5500 euro,“ kinnitas Läti piimaühistu Mašane direktor Dace Pastare. "Eelmisel aastal pidi nad selle taseuma, aga ootame siiani," lausus ta.

Pastare sõnul oli Tere neile algselt piima eest võlgu 20 000 eurot ning lubaduste kohaselt pidi see tasutama kolme osamaksega. Suurema osa rahast ongi nad kätte saanud, aga kolmandat osamakset ei ole tulnud. „Saneerimiskavaga läksid asjad keeruliseks ning praegu meil ei ole isegi ühtegi kontakti, kelle käest uurida, kuhu viimane makse on jäänud,“ rääkis Pastare.

Tere juhatuse esimees Ülo Kivine kinnitas, et Tere on kõigile saneerimiskavaga hõlmatud võlausaldajatele teinud esimese aasta maksed kinnitatud kava kohaselt. Kivise sõnul ei ole Maršava aga enam mõnda aega Tere saneerimismenetluses võlausaldajaks, kuna ta loovutas oma nõude Farmi Piimatööstusele.

„Vastava lepingu alusel toimub nõude eest tasumine Farmi Piimatööstusega kokku lepitud maksegraafiku alusel, millest Farmi Piimatööstus on ka kinni pidanud. Kõik Farmi Piimatööstuse poolt Maršavale tehtud maksed on tehtud õigeaegselt,“ kinnitas Kivine, lisades, et kui midagi on tasumata, siis vastava makse tähtaeg ei ole veel saabunud.