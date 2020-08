Läti piiriäärne alkokaubandus on taas õitsele puhkenud

Super Alko Läti kaupluste juhi Lauri Uibo sõnul kukkus neil eriolukorraga käive 90 protsenti, kuid nüüdseks on müük taas eelmise aasta tasemel. Kevadise koroonakriisi tõttu jääb kogu aasta tulemus siiski nõrgemaks kui mullu, kirjutab ERR.

"Kui vaadata käibeid ja külastatavust siis tegelikult on ju nädalavahetusel parkla nii täis, et pole peaaegu et kuhugi parkida. Rahvas on tagasi ja müügid on tegelikult väga-väga head. Kui pooles mais ja alates juunist (piir - toim.) nii-öelda lahti tehti, siis alguses tulid tasapisi ja juulist läks juba täie hooga," rääkis Uibo.

Möödunud aasta juulis langetas Eesti alkoholi aktsiisi eesmärgiga ohjeldada piirikaubandust. Alko1000 juht Einar Visnapuu aktsiisilangetuse mõjusid ei näe.

"Läbi meedia andis ju riik teada, et nüüd me langetasime aktsiisi ja nüüd läheb alkohol odavamaks ja kõik nii edasi ja edasi. Aga kui inimesed said reaalsusest aru, et ega laias laastus midagi eriti ei muutunud, siis kõik on täpselt nii nagu enne," leidis Visnapuu.

