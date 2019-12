Läti plaanib radikaalset kange alkoholi aktsiisitõusu: hinnad kerkiksid Balti riikide kõige kallimaks

Seda kinnitas Läti alkoholitootjate liidu juht Davis Vitols, vahendab Läti Delfi.

Valitsus kavandab aktsiisitõusu maksureformi raames ning see peaks kompenseerima riigieelarves teiste tulude vähenemist.

Vitols märkis, et rahandusministeeriumi algsed prognoosid selleks aastaks olid oluliselt ambitsioonikamad- ametnikud eeldasid et lätlased ei pööra hinnatõusule tähelepanu ning hakkavad veelgi rohkem alkoholi ostma. „Aga selle aasta esimene poolaasta näitas, et nii ei juhtu,“ lausus Vitols.

Kui Läti parlament Seim jääb senise aktsiisi tõstmise plaani juurde, siis muutub kange alkohol Lätis Balti riikides kõige kallimaks, lisas Vitols. „Reaalsuses tähendab see, et ebaseadusliku alkoholiga kauplemine Lätis kasvab ning piirikaubandus kaob täielikult. Sellega kukuvad järsult ka aktsiisimaksu ning käibemaksu laekumine,“ lausus Vitols.

„2019. aasta näitas selgelt, et lätlased ei osta veel rohkem alkoholi veel kallima hinnaga,“ lisas ta.