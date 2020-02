Läti politsei alustas investorite rahaga kadunud Eesti platvormide osas kriminaalmenetlust

Eestis registreeritud platvormid lõpetasid tegevuse jaanuaris ja jätsid tuhanded investorid teadmatusse. Eesti politsei on mõlema firma osas kriminaalmenetlust alustanud.

Läti politsei vaatas juhtumeid varasemalt kui ebaõnnestunud investeeringuid. Kaebuste pinnalt otsustati alustada aga menetlust. Läti politsei majanduskuritegude talituse asejuht Ilze Sokolovska ütles, et uurimise käigus tehakse koostööd ka Eesti kolleegidega.

Sokolovska hinnangul sarnanevad platvormid püramiidskeemiga.

12. jaanuaril tegevuse lõpetanud Kuetzali kaudu oli investeeritud ligi üheksa miljonit. Envestio veebileht lakkas töötamast 21. jaanuaril. Mõlemad platvormid pakkusid ettevõtetele laene, millesse investorid said oma raha investeerida. Envestio kodulehel seisis enne selle sulgemist, et platvormil on üle 13 000 investori ja intressidena on välja makstud enam kui 2,5 miljonit eurot. Kokku oli investeeritud 35 miljonit eurot.

Jaanuaris pöördusid sajad investorid politsei- ja piirivalveameti poole ühisrahastusplatvormidega seoses. Keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo juht Leho Laur ütles toona, et esmane eesmärk on selgitada välja, kas portaali sulgemine oli tingitud investeerimisega seotud riskide realiseerimisest või kelmusega ehk platvormi loomise eesmärk oli algusest peale inimesi petta. „Samuti on tähtis tuvastada isikute ring, kes on platvormiga seotud ning kas võimalik kuritegu pandi toime Eestis või mõnes teises riigis. Tegemist on menetlusega, kus on palju osapooli ning kindlasti teeme uurimises ka rahvusvahelist koostööd," märkis ta.