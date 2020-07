Läti politsei esitas kahtlustuse kahele Eesti ühisrahastusplatvormiga seotud isikule

Läti politsei pressiesindaja Simona Gravite sõnul on seni uurimise käigus leitud tõendeid kahe Läti firma kohta, millega seotud projektid Envestio platvormil olid fiktiivsed. Ta märkis, et ühisrahastusplatvormil olnud projektide uurimine aga jätkub.

Samuti üritab lõunanaabrite politsei kindlaks teha nende skeemiga seotud isikute asukohta, kes ei ela praegu Lätis.

Gravite lisas, et uurimise käigus tehakse koostööd nii Eesti kui ka mitme teise riigiga.

Envestio lõpetas tegevuse jaanuaris ja jättis investorid teadmatusse. Ühisrahastusplatvorm pakkus ettevõtetele laene, millesse investorid said raha investeerida, ja vastu lubati kopsakat tootlust. Enne sulgemist seisis Envestio kodulehel, et platvormil on üle 13 000 investori ja kokku on investeeritud üle 30 miljoni euro.

Juunis kirjutas Ärileht, et vähemalt osa Envestio investorite raha liigutati Singapuri ja Hongkongi, kus see võeti välja. „See raha ei liikunud Eestist või Lätist otse, vaid tegi palju tiire, kihistus, segunes, muutus vahepeal krüptovaluutaks jne. Raha tegi enne kadumist läbi pika protseduuri," selgitas keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo juht Leho Laur.

Kui Envestio jättis investorid aasta alguses teadmatusse, alustati kriminaalmenetlust investeerimiskelmust käsitleva paragrahvi järgi. Kuigi ettevõte oli registreeritud Eestisse, juhiti seda Lätist ja seetõttu alustas hiljem menetlust ka lõunanaabrite politsei. Aga kuna raha investeerinud inimesi oli üle maailma, on menetlusi alustatud teisteski riikides.

Praeguseks on Eesti politsei kahtlustuse esitatud 2018. aasta veebruaris Envestio SI OÜ asutanud Anton Kaletinile, kes oli äriühingu juht mullu detsembrini, kui ettevõttes hakati muudatusi tegema. Kaletini täpne roll selgub kriminaalmenetluse käigus. Paljud investorid usuvad, et möödunud aasta lõpus ettevõttes tehtud muudatuste eesmärk oli tankist firma etteotsa lükata ja rahaga kaduda.