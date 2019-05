Läti rahandusminister mõtleb Eesti pärast piirialadel samuti alkoholiaktsiisi langetada

Reirsi sõnul on regioonis tähtis säilitada konkurentsivõime, mistõttu on täiesti võimalik alkoholiaktsiisi langetamine Läti piirialadel. Reirs ütles, et ei näe selles suurt probleemi, vahendab Läti Delfi.

Reirs lisas, et alkoholiaktsiisi langetamise korral tuleb mõelda kompensatsioonimeetmetele, sellele, kust võtta täiendav sissetulek, või kahandada kulusid.