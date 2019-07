Kas Eesti valitsuse otsus alkoholiaktsiisi langetada tuli teie jaoks üllatusena?

Jah, see oli tol hetkel veidi üllatav. Eesti on alati [Lätist] ees olnud maksustamisega, samuti aktsiisidega, sealhulgas alkoholi puhul.

Miks reageeris Läti valitsus sellele kohe otsusega, et on vaja ka alkoholiaktsiisi langetada? Alkoholi hind Eestis ei kuku Läti hinnatasemest madalamale. Seega pole muret, et lätlased hakkavad Eestist alkoholi ostma. Jääb mulje, et Läti on lihtsalt ära harjunud, et eestlased käivad riigikassat täitmas.