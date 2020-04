Läti riik toetab meediat kahe miljoni euroga

600 000 eurot eraldatakse trükimeediale ja internetiportaalidele, 223 001 eurot läheb ajakirjanduse kojukande kulude katteks ja 218 000 eurot suunatakse elektroonilise meedia toetuseks, vahendab Läti Delfi.

Rahandusminister Jānis Reirsi juhitud töögrupp toetas raha eraldamist meediale, sest „meedia on sel ajal strateegiliselt tähtis valdkond, eriti riikliku julgeoleku seisukohalt“.

Läti ringhäälingunõukogu (NEPLP) on koostanud stabiliseerimisplaani, mille eesmärk on toetada meedia tööd kriisi ajal. NEPLP liikme Jānis Eglītise sõnul lubab programm jätkata populaarseid saateid juhtivate ajakirjanike ja teiste tööd. NEPLP rõhutab, et meediavaldkond on praegu reklaamitulude kahanemise tõttu krahhi äärel. Mõnedel kanalitel on tulud vähenenud 80%, keskmiselt on langus umbes 50%. Mõned Läti meediakanalid on alustanud töötajate koondamisega.