Läti riiklik raudteefirma koondab 1500 inimest

„2019. aasta oli nii kontserni kui kogu Läti transiidi- ja transpordivaldkonna jaoks täis vapustusi. Kaevandatavate kütuste maailmaturu hinnalangus tõi kaasa vedude mahtude vähenemise,“ selgitas ettevõte oma teates.

Ettevõtte juht Maris Kleinbergs tõdes, et firma on kulude vähendamiseks ning efektiivsuse suurendamiseks juba eelmisest suvest kogu tegevuse ning tööprotsessid üle vaadanud ning arvestades, et negatiivsed trendid jätkuvad, tuleb efektiivsust veelgi suurendada ning sestap tuleb ka umbes 1500 inimest koondada.

Selle aasta alguses töötas raudteefirmas 6265 inimest, kogu kontsernis 9950 inimest.

LDz eelmise aasta üheksa kuu käive oli 139,6 miljonit eurot, mida on ligi 11 protsenti vähem kui aasta varem samal perioodil. Ettevõtte kahjum oli 2,2 miljonit eurot. 2018. aasta samal ajal oli ettevõte kasumis.

Kaubaveo maht vähenes eelmise aasta üheksa kuu kokkuvõttes aasta varasemaga võrreldes 4,46 miljoni tonni ehk 12,4% võrra 31,6 miljoni tonnini.