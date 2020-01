Läti SuperAlko juht: meie kauplusi ei sulge, aktiisipoliitika ei ole suuremat müügilangust toonud

„Kõik on ajas muutuv, aga piirikaubanduse lõppu me ei ennusta,” kinnitas ta, lisades, et selle aasta plaanides on SuperAlko keti laienemine Lätis ja ka kogu Baltikumis ja Poolas.

Uibo sõnul eelmisel aastal müügid stabiliseerusid ning aasta kokkuvõttes oli nende käive vaid 5% väiksem kui 2018. aastal. “Aktsiisipoliitika muutused ei ole SuperAlkole Läti piiri poodidele mingit suuremat langust kaasa toonud ning kindlasti jääme edasi kauplema nii piiril kui Lätis laiemalt,” kinnitas Uibo.

Goalco teatas täna, et alustab Ainaži kaupluses lõpumüüki, misjärel saab sellest ehitusmaterjalide pood, sest see on kasumlikum. "Helmete aktsiisilangetus ning Läti plaanitav aktsiisitõus on muutmas alkoholikaupluse opereerimise piiril vaid marginaalselt kasumlikuks ning me näeme suuremat potentsiaali sama pinna kasutamisel ehitusmaterjalide poena," lausus Co Alco SIA juhatuse liige Veljo Madiberg.

Uibole jääb Goalco sulgemise ümber tekitatud kära arusaamatuks, sest tegemist oli vaid ühte kauplust omava ettevõttega, kelle äriplaan oli Uibo sõnul pehmelt öeldes läbi mõtlemata.