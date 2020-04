Läti toetab Riia lennujaama koroonakriisi üleelamiseks 54 miljoni euroga

Lennujaama aktsiakapitali suurendatakse 49,91 miljoni euro võrra ning samuti jääb ettevõtte käsutusse eelmise majandusaasta eest riigile laekuma pidanud 4,51 miljoni euro mahus dividend, kirjutab Läti Delfi.

See raha peaks tagama, et lennujaam suudab Covid-19 põhjustatud kriisi üle elada.

Eelmine aasta oli Riia lennujaamale ajalooliselt parim. Lennujaam teenindas 7,8 miljoni reisijat. Läti valitsuse otsus rahvusvaheline lennuliiklus peatada on lennujaama otseselt mõjutanud ning ettevõtte majandustegevus on praktiliselt täielikult peatunud.

Eelmise aasta sama ajaga võrreldes vähenes reisijate arv aprilli esimeses pooles 99,9%.

Kuna koroonaviirusest põhjustatud kriisi ulatus ja selle täielikud majanduslikud mõjud on seni teadmata, on ettevõtte juhtkond koostanud mitmeid majandusmudeleid ning stsenaariume, milles on arendatud selgeid kokkuhoiuplaane, seda nii tegevuskulude kui arendusprojektide osas.

Ettevõtte aktsiakapitali suurendamine tagab lennujaama operatiivse juhtimise kriisiaja ning kõige olulisemate investeeringute jätkumise, märkis transpordiminister Tālis Linkaits.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!