Läti tõstab suure suhkrusisaldusega karastusjookide aktsiisi pea kahekordseks

Praegu on magustatud jookide aktsiisimaks 7,4 eurot 100 liitri kohta. Seadusemuudatus kehtestab erinevad aktsiisimäärad sõltuvalt suhkrusisaldusest.

Uued aktsiisimäärad 100 liitri kohta on järgmised:

Jookidel, mille suhkrusisaldus 100 ml kohta on kuni 8 grammi- on aktsiisimäär 7,4 eurot;

Jookidel, mille suhkrusisaldus on üle 8 grammi, on aktsiisimäär 14 eurot;

Teiste magusainetega/ suhkruasendajatega jookidel on aktsiisimäär 7,4 eurot.

Seadusemuudatuse tulemusena suurema suhkrusisaldusega joogid kallinevad.

Eestis oli magustatud joogi maks samuti aktuaalne, kuid president Kersti Kaljulaid jättis seaduse 2017. aasta suvel välja kuulutamata.