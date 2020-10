Läti transpordiminister avaldas, millal Air Baltic jälle riigilt lisaraha vajab

Läti raadios esinenud ministri sõnul ei ole senini selge, kuidas asjad arenevad. Praeguste prognooside kohaselt võiks reisijatevedu lennunduses normaliseeruda alles 2024. aastal, kirjutab Läti Delfi.

„Kui järgmisel aastal olukord paraneb, siis ei ole riigipoolset lisatoetus lennufirmale tarvis. Kui aga lendude maht jääb piiratuks, siis kerkib järgmise aasta lõpus ka lisafinantseerimise küsimus," selgitas Lankaits.

Euroopa Komisjon on varem heaks kiitnud Läti riigi 250 miljoni euro lisaraha suunamise lennufirma aktisakapitali. Komisjoni seatud tingimuseks on, et lennufirma peab raha riigile 5-7 aastaga tagastama.

Covid-19 pandeemia tõttu langes Air Balticu käive selle aasta esimesel poolaastal mullu sama ajaga võrreldes 64% 79 miljoni euroni ning kahjum kasvas peaaegu seitse korda- 185 miljoni euroni.

Aasta esimese kuue kuu kokkuvõttes lennutas Air Baltic 810 000 reisijat mida on on aasta varasemaga võrreldes 64% vähem.

Läti riigile kuulub 96,14% Air Balticu aktsiakapitalist ning ülejäänud 3,86% omanik on Taani ärimees Lars Thuesen läbi oma firma Aircraft Leasing 1 SIA.