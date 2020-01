Kahe aastaga on köögiviljadele ja puuviljadele alandatud 5-protsendilise käibemaksu kehtestamine ennast ära tasunud, kinnitas ühendus, vahendas Läti Delfi.

Seda kinnitavad nii efektiivsusnäitajad kui asjaolu, et sektoris on maksumaksjate arv kasvanud 6%. Lisaks sellele kasvas kuue protsendi võrra ka kasvatajate käive ning köögi- ning puuviljade hinnad on langenud 11,7%.

Läti kehtestas kodumaistele köögi- ja puuviljadele vähendatud käibemaksumäära 2018. aasta algusest. Tegemist on katsemeetmega, mis kehtib algselt selle aasta lõpuni.