„Valitsus vaatab üle rahapesuvastased protseduurid ja pangandusjärelevalve asutuse,“ lausus ta. „Kui keegi on huvitatud rahapesust, siis me tahame olla kindlad, et see ei toimu meie õuel. See mäng on läbi.“

Läti muudab seadusi, sealhulgas põhimõtet, mille kohaselt rahapesu andmebüroo ei pea enam tõestama kahtlast raha, vaid kahtlusalused isikud peavad tõestama, et raha on puhas.