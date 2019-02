Lätis algas poliitiline võitlus hasartmängude keelustamise üle

Komisjoni istungil kaitses algatust Uue Konservatiivse Partei saadik Juris Jurašs kes teatas, et hasartmängusõltuvus on haigus, mille tõttu inimesed mattuvad võlgadesse ning sõidavad riigist minema. Ettepaneku kohaselt võiksid kasiinod tegutseda vaid luksusklassi hotellides, mida Riias on 58 ning regioonides 17.

Leht kirjutab, et kasiinode sulgemine on vastuolus just hiljuti ettevalmistatud hasartmängude ning loteriide põhiprintsiipidega aastateks 2019- 2026.

Lätis hasartmänguäriga alustamiseks on tarvis suuri summasid. Litsents maksab 427 000 eurot, omakapital peab olema ettevõttel 1,4 miljonit eurot ning ettevõtted on teinud tuleviku tulusid silmas pidades suuri investeeringuid.

Rahandusministeeriumi esindaja Jana Salminja teatas, et hasartmänguäri korrastamine juba toimub. Nii said juba nimetatud printsiipide koostamise ajal kõik huvitatud isikud oma ettepanekud teha ja kuigi dokument on juba koostatud, siis otsustas eelarvekomisjon selle uuesti üle vaadata.

Hasartmänguäri toob lõunanaabrite eelarvesse aastas umbes 69 miljonit eurot.

Hasartmängusid korraldavate ettevõtete käive kasvas eelmisel aastal Lätis aasta varasemaga võrreldes 11,7% kokku 277,7 miljoni euroni.

Enim tõid sisse mänguautomaadid- 216,9 miljonit eurot ehk kasv aastaga oli 8,6%. Interaktiivsete hasartmängude käive oli 41 2 miljonit eurot (aastane kasv 45,5%), sellest andsid kasiinod 27,6 miljonit ( aastaga +53%), totalisaatorid 13,3 miljonit eurot (aastaga 32,8%).

Mängulaudade ehk ruleti- ning kaardilaudade käive oli 16,7 miljonit eurot, mis vähenes asastaga 7,1%.