Lätis arendati uudne pakendiautomaat, mis tuvastab ise pakendiliigi

Uut masinat tutvustati Riia Toomväljakul ja inimesed said seda kohapeal katsetada. Ettevõttel on plaanis masinat edasi arendada ja juba valmis tootena ka Eesti turule tuua. Hetkel demonstreeritud masin on prototüüp.

eade toimib kasutades tehisintellekti. Pakendi sisestamisel analüüsib see sisestatud eset ning seejärel suunab selle vastavasse taaskasutuskonteinerisse.

„Tegu on üsna uue ideega, mida mujal maailmas juba pisut kasutatakse. Eripära seisneb selles, et süsteemile saab õpetada uute pakendite tuvastamist - see suudab pakendeid sorteerida mitte ainult triipkoodi vaid ka teiste tunnuste järgi nagu kaal, vorm või mõõtmed. Seeläbi on võimalik taaskasutada ja sorteerida palju rohkem pakendeid, võrreldes praeguste masinatega, mis on suuresti lihtsalt triipkoodi lugejad," selgitas SIA Peruza juhatuse liige Roberts Dlohi.

Dlohi sõnul on tänapäeva pakenditurul ja ühiskonnas laiemalt selge vajadus paindlikumate pakendiautomaatide järele, mis suudavad võtta vastu ja sorteerida palju laiemat pakendivalikut. Praegused süsteemid on üles ehitatud vaid väga kitsale suunale, näiteks taarale. Dholi sõnul plaanib firma masinat kindlasti täiustada ja valmistada sellest ekspordipotentsiaaliga toode, mida saaks tuua ka Eestisse.

Pakendiautomaat suudab praeguse seisuga tuvastada pakendeid nagu 0,5L või 1,5L PET pudel, 5L plastpudel, 1,5L plastnõu (näiteks aknapesuvedeliku anum), 0,33L ja 0,5L alumiiniumpurk, papist tetrapakk, 0,5L klaaspudel, 0,7L klaaspudel (näiteks veinipudel) ja 0,5L klaaspurk. Kui masinasse sisestatakse pakend, mida masin ei suuda tuvastada, jõuab pakend tuvastamata jäätmete hulka.