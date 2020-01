Lätis käib aktiivne arutelu radikaalse alkoholiaktsiisi tõusu vähendamise üle

Läti kavandatav alkoholiaktsiisi tõus 1. märtsist pole midagi uut – see on üks osa varem paika pandud graafikust, mis otsustati ära juba peaminister Maris Kucinskise ajal. Vahepeal Läti seim pärast eestlaste otsust langetas ajutiselt alkoholiaktsiisi.

"Meie parlamendis loodeti, et ka Eestis hakatakse järk-järgult aktsiise tõstma. Siin on ju olulised ka tervishoid ja tarbimise vähendamine. Kuid praegu pole Eesti aktsiisimäära tõstnud ja seetõttu on Lätis hakatud arutama, kas peaksime ka meie loobuma nii suurest aktsiisitõusust, nagu oleme varem kavandanud," rääkis Läti rahandusministeeriumi riigisekretäri asetäitja Ilmars Šnucins.

Selle aasta algul tõusis Lätis ka kütuseaktsiis – aastaid tagasi kavandatud järk-järguline hinnatõus on nüüd täielikult ellu viidud. Keskmine hind Läti bensiinijaamades on siiski pisut madalam kui Eestis. Alkoholiga on keerulisem. Kange alkoholi hinnatõus – ligi 30 protsenti – tundub nii suur seetõttu, et Eesti mõjul on 1. augustist kehtinud Lätis 15-protsendiline hinnalangus.

