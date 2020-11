Lätis orjatöö kasutamises süüdistatava firma töötajad: välismaalaste kaebustega tahetakse meie ettevõtet hävitada

Kokku töötab ettevõttest 270 inimest.

Delfi kirjutas reedel, et Läti politsei organiseeritud kuritegevusega võitlemise valitsuse töötajad vahistasid eelmisel nädalal Latgales organiseeritud grupi, keda kahtlustatakse inimkaubanduses, rahapesus ja kergete kehavigastuste tekitamises. Kahtlusalused ekspluateerisid kondiitritooteid tootva ettevõtte Adugs välismaalt pärit töölisi, kasutades ära nende abitut seisundit, ja ähvardasid neid füüsilise vägivallaga. Vahistati grupi arvatav juht ja ettevõtte omanik, miljonär, 1955. aastal sündinud Jāzeps Zukuls. Zukuls on Läti kuritegelikes ringkondades laialdaselt tuntud ning tal on Latgales sidemeid ka poliitikaringkondades.

Eelmisel aastal hindas väljaanne Miljonär tema vara 16 miljonile eurole, millega mees oli ka Läti 100 rikkama inimese edetabelis. Läti Delfi kirjutab, et Zukuls on Läti rikkamate edetabelis olnud aastaid, kuid eelistab ise olla märkamatu.

Tehase tooteid müüsid ka Eesti kaubandusketid. Nii Rimi, Selver kui Maxima kinnitasid reedel Ärilehele, et sellisel moel tootmine ei käi nende väärtustega kokku ning tooted eemaldatakse müügilt.

Adugsi töötajad kirjutasid avalikus pöördumises, et ei ole kunagi tehases midagi taunimisväärset näinud, vastupidi, ettevõtte juhtkond toetab ning austab erinevaid kultuure.

Töötajad märkisid kirjas, et mõne välismaalase nurinaga tahetakse nende töökohta hävitada, kuid tegelikult on need kurtjad olnud kolleegide suhtes hoolimatud juba mõnda aega, ei austa ei tööd ega kaastöötajaid, on hooletud ning lärmakad.

Töötajate kinnitusel on alusetud ka orjatöö süüdistused ning selliste absurdsete uudiste avaldamisel võivad olla ettevõtte tegevusele hävitavad tagajärjed.

„Küsimärgi all on 270 inimese töökohad ning nende perekondade hakkamasaamine,“ märgivad töötajad ning nõuavad põhjalikku uurimist.

Töötajate kinnitusel on välismaalastel teste töötajatega sarnaselt ehad töötingimused, kuid nad eirasid nii töökorra- kui hügieenireegleid, mis just toidutööstuse sektoris on eriti olulised.

Töötajad märkisid kirjas, et seaduses olevad puudujäägid võimaldavad immigrantidel ettevõtet kahjustada ning sellised olukorrad tuleb ära hoida.