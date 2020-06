Lätis toimus seoses ulatusliku rahapesukahtlusega ajaloo suurim läbiotsimine

Uudises viidatakse uudisteportaalile lsm.lv, millele teadaolevalt otsiti läbi aadressid, mida saab seostada ABLV pangaga. Uudistes kirjutatakse, et tegemist oli Läti ajaloo suurima puistamisega.

Läbiotsimised ja uurimisprotseduurid leidsid aset 46 pangaga seotud aadressil, neid teostas ligi 300 ametnikku.

Panga kõneisik kinnitas, et õiguskaitseorganid on nende pangaga seoses viinud läbi erinevaid protseduure, kuid keeldus täpsemalt kommenteerimast, kinnitades vaid, et teevad uurijatega koostööd.

Kohaliku politsei pressiesindaja Simona Gravite kinnitas, et läbiotsimised olid tehtud seoses ulatusliku rahapesu uurimisega.