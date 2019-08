Lätist saab Amazoni pilveteenuste kodu

Tõenäoliselt tuleb uue pilvepiirkonna jaoks rajada uus hiiglaslik andmekeskus, mis teenindaks lõpptarbijate vajadusi kõigis kolmes Balti riigis - Leedus, Lätis ja Eestis - teenindades turge, mis sõltuvad väga tugevalt digiteenustest. Kõigi kolme riigi valitsused on pühendunud oma digitaalsete võimaluste tugevdamisele, pakkudes teenuseid nii valitsusasutustele kui ka ärile.

Läti uudisteallikad väidavad, et Amazon Data Services Latvia registreeriti eelmisel nädalal aktsiakapitaliga 50 000 eurot. Ettevõtte ainus omanik on USA idufirma A100 ROW Inc. Uue ettevõtte juhatuse liige on Iiri kodanik Martin Casey Malachy.

Ettevõtte andmeteenuste peamine tegevusala on andmesalvestus- ja pilveteenuste pakkumine.

Veebiteenused on Amazoni grupi kõige kasumlikum osa ja ettevõte avab pidevalt uusi pilvepiirkondi, kasutades mõnikord olemasolevaid andmekeskusi, mida haldavad kolmandad osapooled, kuid ehitab ka uusi.

Eelmise aasta lõpus teatas Amazon Web Services, et avab 2020. aasta alguses Itaalias andmekeksuse, millest saab ettevõtte kuues piirkond Euroopas, ühendades Prantsusmaa, Saksamaa, Iirimaa, Suurbritannia ja Rootsi.

Mullu kirjutas Äripäev, et Soome ja Eesti investoreid ja tehnoloogiaeksperte koondav MCF Group Estonia OÜ kavatseb 2019. aastal ehitada Sauele Balti suurima andmekeskuse. Mastaapne projekt läheb maksma 100 miljonit eurot ja peaks Eestisse oma andmeid hoidma meelitama ka suured välisfirmad.