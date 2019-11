Lätlased hakkavad alkoaktsiisi tõstmise vastu meelt avaldama. „Alkopoodides töötavad terved perekonnad“

Ministeeriumi esindaja lausus, et 2020. aastal plaanib rahandusministeerium kange alkoholi aktsiisist saada riigikassasse 222 miljonit eurot ning lisaks 59 miljonit eurot õlleaktsiisi. Läti maksuameti andmetel moodustab piirikaubandus vaid 16% riigi alkoholiturust. Rahandusministeeriumi arvutuste kohaselt läheb aktsiisi tõstmine ning piirikaubanduse kadumine riigile maksma 70 miljonit eurot. Sestap ei ole ministeerium nõus meeleavaldajate väidetega, et aktsiiside tõstmine läheks maksma 1% SKPst. Eriti kui arvestada, et sellel aastal laekub riigikassasse aktsiisimaksu umbes 218 miljonit eurot.