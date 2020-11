"Kui me vaatame käesoleva aasta registreerimis, siis kui see number on 108, siis 88 nendest on tõesti tehtud Valga teenindusbüroos. Eelmistel aastatel oli see rohkem hajutatud: käidi Tallinna, Pärnus, Tartus ja Narvas," rääkis maateeameti sõidukite registriosakonna juhataja Martti Kangur.

Selle põhjuseks, et sel aastal on suurem osa registreerimisi tehtud Valgas, on Lätis kehtestatud uuemate sõiduautode keskkonnamaks, mis võib aastas ulatuda 1000 euroni auto kohta. Suuremad ja uhkemad masinad on suurema maksuga.

