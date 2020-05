Lätlased tellisid Tallinkilt maikuusse erireise Riia-Stockholmi suunal, ka eestlased saavad vajadusel reisida

Reisijad, kes soovivad erireisile piletit osta, peavad enne piletiostu kontrollima, et neil on kehtiv õigus sihtriiki siseneda. Reisimine turismi või puhkuse eesmärgil ei ole erireiside kontekstis lubatud.

Kõikidele reisijatele rakendub Riiga saabumisel, vastavalt Lätis kehtivatele eriolukorra nõuetele 14-päevane isolatsiooninõue peale Lätti sisenemist. Nimetatud piirang ei kehti kaubavedajatele.

Tööandjad, kelle töötajatel on vaja Rootsi reisida Tallinki laeva Romantika erireisidega, peavad täitma vastava vormi loa taotlemiseks Läti Investeerimis- ja ettevõtluse arendamise agentuuri veebilehel.

Läti, Rootsi ja teiste EL riikide kaubavedajatel on lubatud antud erireisidel ka kaupu transportida. Ainus kehtiv piirang on see, et kaubaveokite juhid peavad reisile asudes olema terved ja neil ei tohi esineda koroonaviiruse sümptomeid.

Kaubavedajatelt ei nõuta eraldi loa taotlemist kaubavedude teostamiseks antud erireiside väljumistel. Kaubavedude broneeringuteks palume kaubavedusid teostavatel klientidel pöörduda ettevõtte cargo klientide klienditeeninduse poole (cargo@tallink.lv, +371 670 997 07).

Infoks reisijatele, kes soovivad tööreisiks piletit osta:

Peale seda, kui nõutud vorm on täidetud Läti Investeerimis- ja ettevõtluse arendamise agentuuri veebilehel, saab reisija broneerida pileti Tallinki Läti klienditeeninduse kõnekeskuse kaudu. Spetsiaalse broneeringuvormi saab täita SIIN või broneerige oma reis e-kirjaga: booking@tallink.lv või helistades +371 67099700.

Kõik reisijad peavad enne pardale astumist kinnitama, et nad on hea tervise juures ning et neil ei esine ühtki koroonaviiruse sümptomit reisile asudes. Reisijaid, kes on haiged või kel on ilmnenud haigussümptomid, pardale ei lubata. Laevapardal kehtivad ranged ohutusmeetmed, et tõkestada viiruse edasist levikut.